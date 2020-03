Milan, piove sul bagnato: Donnarumma non recupera per la Juve

MILANO – Altra tegola per il Milan. Domani sera, nella semifinale di ritorno contro la Juventus in Coppa Italia, non ci sarà Gigio Donnarumma. Stando infatti a ciò che riferisce Sky Sport, il portiere non ha recuperato pienamente dal problema fisico accusato a Firenze e non sarà inserito nella lista dei convocati. La sua assenza va ad aggiungersi a quelle, già molto pesanti, di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Al posto di Gigio giocherà Asmir Begovic.

