Milan, pienamente recuperato Duarte. Lavoro a parte per Ibra e Kjaer

MILANO – Questa mattina il Milan è tornato ad allenarsi per preparare la sfida di domenica pomeriggio, in programma a San Siro con la Roma. Come riferisce TMW, Leo Duarte ha lavorato in gruppo ed è ormai pienamente recuperato. Al contrario, Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic si sono allenati a parte. L’attaccante svedese rientrerà contro la Spal o all’Olimpico con la Lazio, mentre il difensore danese sta provando a stringere i denti per essere a disposizione già contro i giallorossi. Al momento, però, resta in vantaggio Matteo Gabbia per il posto accanto a Romagnoli. Come sottolinea SportMediaset, inoltre, oggi a Milanello era presente anche l’amministratore delegato Gazidis, oltre a Maldini e Massara.

