Milan, per Thiago Silva spunta la concorrenza del Barcellona

MILANO – Il primo obiettivo di mercato per il Milan, in vista della prossima sessione estiva, è riportare Thiago Silva all’ombra del Duomo. Il difensore brasiliano, con ogni probabilità, non rinnoverà il proprio contratto con il Paris Saint-Germain e, di conseguenza, si svincolerà a parametro zero. Il Milan ci sta pensando seriamente e col giocatore è sempre rimasto un legame forte. Tuttavia, stando agli ultimi rumors, c’è il forte rischio che si inserisca il Barcellona: destinazione che difficilmente Thiago Silva rifiuterebbe.

