Milan, per Suso soltanto offerte in prestito

MILANO – Jesus Suso ha chiesto la cessione e il Milan, dal canto suo, è ben disposto a farlo partire. Tuttavia, la società meneghina prende in considerazione soltanto offerte a titolo definitivo. Stando a ciò che riferisce SportMediaset, finora sono giunte solo proposte in prestito per l’esterno spagnolo. I club maggiormente interessati sono Siviglia e Roma. Con quest’ultima, il Milan ha sempre in mente lo scambio con Cengiz Under, ma per il turco i giallorossi continuano a fare muro.