Milan, operato Musacchio: fuori 4 mesi

MILANO – Come già anticipato da mister Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan, è finita la stagione di Mateo Musacchio. Il difensore argentino è stato operato oggi e, come riferisce il club rossonero tramite una nota ufficiale sul proprio sito internet, non tornerà in campo prima di quattro mesi. “AC Milan comunica che nella giornata odierna Mateo Musacchio è stato operato in artroscopia alla caviglia sinistra dal Prof. Ramon Cugat, alla presenza del medico sociale del Club, Dr. Lucio Genesio. Il chirurgo si è detto soddisfatto dell’esito dell’intervento. I tempi di recupero sono stimati in 4 mesi, salvo complicazioni”.