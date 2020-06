Milan, nuovo sponsor: il comunicato ufficiale

MILANO – Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet, il Milan ha reso noto di aver stipulato un accordo commerciale, sino alla fine di questa stagione, con Starcasinò.sport: “In occasione della ripartenza del Campionato di Serie A, AC Milan e l’innovativa piattaforma di intrattenimento sportivo StarCasinò.sport annunciano un accordo di sponsorship fino al termine della stagione 2019/2020.

StarCasinò.sport, punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio, si tinge di rossonero diventando Official Partner di AC Milan. Questa scelta nasce dalla volontà di collaborare allo sviluppo di iniziative per i tifosi che trovano le proprie fondamenta nella passione per lo sport e nella condivisione dei suoi valori positivi. Un racconto originale e ingaggiante in cui passato, presente e futuro si incontrano per dare origine a un mix di emozioni.

L’accordo tra AC Milan e StarCasinò.sport, oltre a garantire ampia visibilità al brand sui led a bordo campo e sul nuovo sito acmilan.com, prevede, infatti, la creazione di un ricco palinsesto di contenuti esclusivi per coinvolgere i tifosi in maniera avvincente e avvicinarli “virtualmente” alla squadra del cuore. Nell’esclusivo storytelling dedicato allo storico Club non mancheranno anche i ricordi, affidati alle Glorie rossonere.

La partnership tra le due società vuole contribuire a sostenere la ripartenza dello sport più amato dagli italiani e a diffondere i valori positivi del calcio grazie alla creazione di momenti unici, che i fan rossoneri potranno vivere collegandosi alle piattaforme social del Milan e sul sito starcasino.sport”.

