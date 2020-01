MILANO – Un Milan altalenante quello che abbiamo visto in questa prima parte di campionato. Senza mezze misure invece, quello che riguarda le ultime 13 trasferte di campionato, in cui i rossoneri non hanno pareggiato alcuna partita (7 vittorie, 6 pareggi). Dato ancora più eccezionale il fatto che una situazione del genere è davvero rara: una sola volta la squadra della Madonnina è arrivata a 14 gare esterne senza segni X, nel 1950.