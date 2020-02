Milan nel segno di Rebic: nel 2020 solo CR7 ha fatto più gol

MILANO – Rispetto alla prima parte di stagione, in cui sembrava davvero un oggetto misterioso, Ante Rebic si è “trasformato” con l’avvento del nuovo anno. Da quando è iniziato il 2020, il croato è tutto un altro giocatore, tanto da aver siglato sei reti nelle ultime sette partite. Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, meglio di lui in Italia, tra gennaio e febbraio, ha fatto solamente Cristiano Ronaldo. Insomma, numeri da capogiro per il classe ’93 che, a suon di gol e grandi prestazioni, si sta meritando la conferma nel Milan.

