Milan, marcia indietro per Upamecano? Dal Lipsia richieste folli

MILANO – Nella prossima finestra di calciomercato il Milan potrebbe modificare diversi tasselli nel proprio pacchetto difensivo. Per quel che riguarda gli obiettivi in entrata, in cima alla lista dei desideri c’è Dayot Upamecano, centrale classe 1998 in forza al Lipsia. Sul giocatore ci sono molte società europee, ma le richieste dei tedeschi spaventano tutti. Stando infatti a ciò che riferisce ‘Bild’, il Lipsia avrebbe fissato il prezzo a 60 milioni di euro, tanto da far fare subito marcia indietro all’Arsenal. Stessa reazione che probabilmente avrà il Milan.

