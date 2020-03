Milan “mangiallenatori”: 10 tecnici diversi dal 2013 ad oggi

MILANO – E’ stato un Milan “mangiallenatori” negli ultimi sette anni. Dal 2013 ad oggi, infatti, il club rossonero ha avuto ben dieci tecnici differenti: Allegri, Tassotti, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli. Fra le società che attualmente militano in Serie A, solo tre ne hanno cambiati di più: Genoa, Udinese e Brescia, che hanno avuto rispettivamente undici, dodici e venti allenatori. In casa rossonera, al termine della stagione, potrebbe arrivare l’ennesimo ribaltone, con Ralf Rangnick pronto a prendere il posto di Stefano Pioli.

