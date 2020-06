Milan, lunedì saranno formalizzati i rinnovi fino al 31 agosto

MILANO – Come riporta gianlucadimarzio.com, quella di lunedì sarà una giornata molto importante per il Milan, poiché verranno formalizzati i rinnovi contrattuali, sino al termine della stagione, di Giacomo Bonaventura, Zlatan Ibrahimovic e Lucas Biglia. Tutti e tre sono in scadenza il 30 giugno, ma hanno trovato l’accordo con la società per prolungare fino al 31 agosto. Stesso discorso per Simon Kjaer, Alexis Saelemaekers ed Asmir Begovic: anche la scadenza dei loro prestiti verrà prorogata alla fine di agosto. Per i primi due ci sono ottime possibilità di permanenza, mentre il portiere tornerà quasi sicuramente al Bournemouth.

