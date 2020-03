Milan, la ripresa degli allenamenti potrebbe ulteriormente slittare

MILANO – Il Milan ha fissato la ripresa degli allenamenti a lunedì 23 marzo. Tuttavia, a causa della situazione di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, che sta coinvolgendo tutta l’Italia e in modo particolarmente forte la Lombardia, la data potrebbe ulteriormente slittare. I dirigenti rossoneri sono costantemente in contatto con lo staff tecnico e medico e, nei prossimi giorni, decideranno se confermare la riapertura di Milanello per lunedì prossimo, o se invece posticiparla.

