Milan-Juventus: i convocati di Stefano Pioli

MILANO – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha diramato la propria lista dei convocati per la sfida di stasera contro la Juventus, in Coppa Italia. Presente Daniel Maldini, mentre non ci sono Andrea Conti (squalificato) e Lucas Biglia (infortunato).

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Kessie, Paquetà, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.