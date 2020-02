Milan-Juve, si va verso i 70.000 spettatori

MILANO – Mancano poco più di 24 ore al calcio d’inizio di Milan-Juventus, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Partita importantissima per il Diavolo che, con una pessima classifica in campionato, deve puntare forte sul trofeo nazionale, che manca in bacheca persino dal 2004. Chi vince la Coppa Italia, inoltre, va di diritto in Europa League. Andare fino in fondo in questa competizione è quindi un obiettivo concreto per la squadra di Stefano Pioli. Non a caso, come riferisce Tuttosport, è atteso a San Siro il pubblico delle grandissime occasioni: saranno circa 70.000 gli spettatori. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live