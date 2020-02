Milan-Juve, Sarri: “Buon risultato in vista del ritorno, ma bisogna crescere”

MILANO – Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni della Rai la partita pareggiata a San Siro contro il Milan: “Dobbiamo continuare a crescere, stasera abbiamo fatto meglio nelle uscite da dietro e nel palleggio, ma siamo mancati un po’ negli ultimi venti metri. Prendiamo gol anche in circostanze evitabili, la palla di stasera era lenta e dovevamo difendere molto meglio. Abbiamo subito un gol evitabilissimo. Però venivamo da una brutta partita e stasera abbiamo fatto una buona prestazione con un buon risultato in vista del ritorno Se sono preoccupato? No, mi preoccupo solo per la saluta e fortunatamente mi sento abbastanza bene. Credo che queste siano fasi normali, siamo in un momento in cui abbiamo bloccato la nostra crescita e dobbiamo lavorare per ricominciare a migliorare. Sicuramente possiamo fare qualcosa in più, bisogna ripartire dal palleggio che stasera abbiamo fatto vedere”.

