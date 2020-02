Milan-Juve, Maldini: “Non parlo degli episodi, faccio i complimenti alla squadra”

MILANO – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Milan-Juventus: “Ci sono regole che a volte sono ancora da interpretare. Stasera non mi soffermerei troppo sugli episodi, ma preferisco fare i complimenti ai giocatori e all’allenatore. Al di là dell’episodio finale, stasera usciamo molto più forti di quanto potevamo pensare. Non siamo ancora arrivati al nostro massimo livello, creiamo tanto ma segniamo ancora troppo poco. Bisogna essere più cinici. C’è rammarico per non aver vinto, ma abbiamo fatto una grande prestazione contro un avversario fortissimo. Al ritorno avremo diverse assenze pesanti, ma chi giocherà darà battaglia”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live