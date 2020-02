Milan-Juve, Castillejo: “Meritavamo la vittoria. Ammonizione? Non era fallo”

MILANO – Samuel Castillejo, esterno rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la sfida con la Juventus: “Dopo il derby, era difficile reagire ma penso che abbiamo fatto una grande partita. La Juve è molto forte, ma abbiamo fatto una prestazione importante. Meritavamo di vincere. Rigore? Avevano detto che quando i difensori saltano girati e la palla colpisce il braccio non è rigore. Quindi non so perché l’arbitro abbia fischiato. L’ammonizione? Quando l’arbitro ha fischiato quel fallo che non c’era mi sono arrabbiato molto: non era fallo. Mi spiace molto saltare il ritorno, ma ora testa al Torino”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live