Milan-Juve, Buffon: “Buon risultato. Ibra? Campione straordinario”

MILANO – Nel post partita di Milan-Juventus, Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “Sono felice delle parate fatte ed è per questo che continuo a giocare: penso di potermi esprimere ancora a livelli alti. Poter giocare nella Juve mi spinge a dare ancora di più, la mia determinazione è ancora più forte. Stasera siamo stati bravi nel fraseggio, abbiamo trovato di nuovo una fluidità di manovra e palleggio. Negli ultimi venti metri, però, non abbiamo creato molto e non siamo stati efficaci. Alla fine, per come si era messa la partita, abbiamo strappato un buon risultato. L’1-1 in trasferta è un risultato positivo. Mancherà Ibra? Non lo sapevo, è uno che a trentotto anni fa ancora la differenza. I giocatori si pesano, non basta guardare la carta d’identità. Ibra è un campione straordinario e sono felice che sita dimostrando di poter giocare ancora ad altissimo livello”.

