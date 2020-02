Milan-Juve, Bonucci: “Importante segnare in trasferta, ma dobbiamo fare di più”

MILANO – Al termine della sfida di Coppa Italia pareggiata per 1-1 da Milan e Juventus, Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni della Rai: “E’ stato importante segnare un gol fuori casa, ma non possiamo accontentarci. Dobbiamo cambiare marcia, restando compatti e dando tutti di più. Siamo in corsa per tutti gli obiettivi, ma bisogna fare sicuramente di più. Stasera il Milan pressava alto e ci ha creato dei problemi, ripeto: dobbiamo tutti fare di più e continuare a crescere. C’è da migliorare, nel palleggio e nella gestione della partita. Poi negli ultimi trenta metri abbiamo i giocatori che sanno fare la differenza. Ibra non ci sarà al ritorno? Per il Milan sarà una perdita importante, ma noi dobbiamo guardare soltanto in casa nostra”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live