Milan, individuati i sostituti di Bonaventura e Biglia

MILANO – Al termine della stagione due centrocampisti del Milan si svincoleranno a parametro zero: Giacomo Bonaventura e Lucas Biglia. Entrambi hanno il contratto in scadenza il 30 giugno e nessuno dei due rinnoverà. Stando a ciò che riferisce Il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe già messo nel mirino i possibili sostituti: Szoboszlai, ungherese classe 2000 del Salisburgo e Louza, ventenne francese in forza al Nantes.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...