Milan, incontro in sede con l’agente di Piatek

MILANO – Importante incontro nella sede rossonera fra i dirigenti del Milan e l’agente di Kris Piatek. Come riferisce Sky Sport, il procuratore dell’attaccante polacco ha fatto visita alla società meneghina per fare il punto della situazione. Il Pistolero, dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, è diventato una riserva a tutti gli effetti. Anche ieri sera, non per caso, è stato escluso dalla formazione titolare. La volontà del giocatore sembra ormai essere quella di cambiare aria, per trovare una nuova squadra che gli possa garantire un ampio minutaggio, soprattutto in vista dei prossimi Europei. Finora, il Milan ha cercato di venderlo a titolo definitivo, ma alla fine potrebbe accettare un prestito con riscatto.