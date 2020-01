Milan, incontro con l’agente di Correa e Zaracho

MILANO – Nuovo incontro in sede fra i dirigenti del Milan e Augustin Jimenez, procuratore di Angel Correa e Matias Zaracho. La scorsa estate i colloqui sono stati incessanti, soprattutto per l’attaccante dell’Atletico Madrid. Adesso, invece, è molto più probabile che al centro della discussione ci sia Zaracho. Jimenez sta infatti cercando una sistemazione in Europa per l’argentino del Racing Santander. Il profilo del centrocampista classe ’98 piace al Milan, ma senza cessioni non verranno fatti altri acquisti.