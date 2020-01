MILANO – Con il trasferimento di Jesus Suso al Siviglia, ufficializzato nella serata di ieri, il Milan può mettere a bilancio un’importante plusvalenza. L’esterno spagnolo, infatti, venne prelevato nel gennaio del 2015 a parametro zero. La cessione al Siviglia, per il momento, è soltanto in prestito per diciotto mesi ma, con il raggiungimento di determinate condizioni, scatterebbe l’obbligo di riscatto a ventidue milioni di euro.