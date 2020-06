Milan, il report dell’allenamento odierno. Domani tamponi e partenza per Lecce

MILANO – Si avvicina sempre più la trasferta di Lecce per il Milan, che deve riprendere la sua corsa all’Europa attraverso il campionato. Una sfida insidiosissima, sia perché arriva dopo mesi di pausa, sia perché i salentini hanno dato filo da torcere a diverse squadre d’alta classifica. Anche contro lo stesso Milan, nella gara d’andata, che coincise con l’esordio di Pioli sulla panchina rossonera, riuscirono ad agguantare un prezioso pareggio all’ultimo minuto.

Come riporta il sito del club meneghino, oggi la banda Pioli si è ritrovata a Milanello per il penultimo giorno d’allenamento prima della partita, effettuando inizialmente la consueta attivazione muscolare, per poi passare ad esercizi incentrati sulla tattica. Infine, è stata disputata una partitella a campo ridotto.

Domattina, come riferisce Sky Sport, la squadra effettuerà un giro di tamponi e si allenerà alle 11. Cinque ore più tardi ci sarà la partenza da Malpensa verso la Puglia; con i giocatori prenderà parte alla trasferta anche l’amministratore delegato Ivan Gazidis.

