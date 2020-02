Milan, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Il Milan è tornato ad allenarsi oggi nel centro sportivo di Carnago. Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Pioli, i giocatori rossoneri hanno cominciato a preparare la prossima sfida di campionato, in programma domenica a San Siro contro il Genoa. Come riferisce il club meneghino sul proprio sito internet, la squadra ha iniziato la seduta in palestra con la consueta attivazione muscolare, per poi passare al lavoro atletico in campo. Dopodiché, spazio al pallone con esercizi mirati al possesso, seguiti da alcune esercitazioni tecnico-tattiche. Al termine della seduta si è svolta una partitella. Per domani è previsto un allenamento al mattino.

