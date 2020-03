Milan, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Oggi il Milan si è allenato al mattino per la penultima seduta in vista della sfida di campionato col Genoa. Come riferisce il sito ufficiale del club, i giocatori agli ordini di Pioli, dopo l’attivazione muscolare in palestra, hanno svolto esercitazioni atletiche con ostacoli bassi e sagome, per poi passare al lavoro col pallone. Una partitella libera ha concluso la sessione d’allenamento. Domani mattina, alle 10.30, la squadra svolgerà la rifinitura direttamente a San Siro e non a Milanello.

