Milan, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Dal momento che è stata rinviata la partita di campionato con il Genoa, il Milan è tornato ad allenarsi oggi per iniziare a preparare la sfida con la Juventus, in programma mercoledì sera per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Come riferisce il sito ufficiale del club, i giocatori di Pioli hanno prima svolto la consueta attivazione muscolare in palestra, per poi spostarsi in campo e svolgere un’esercitazione tecnica basata su una serie di uno contro uno eseguiti alla massima intensità. Dopodiché, alcuni esercizi mirati al possesso palla hanno anticipato la partitella finale. Per domani è prevista una seduta d’allenamento in mattinata.

