Milan, il derby è diventato un tabù: Pioli prova a sfatarlo con Ibra

MILANO – Il fischio d’inizio di Inter-Milan è sempre più vicino, ma ormai il derby è diventato un tabù per i rossoneri. Il Milan, infatti, si è aggiudicato l’ultima stracittadina nel dicembre del 2017, vincendo 1-0 in Coppa Italia. In campionato, però, la vittoria manca persino dal 31 gennaio 2016. In quell’occasione il Diavolo, che giocava in casa, si impose per 3-0 con le reti di Alex, Bacca e Niang. In panchina c’era Sinisa Mihajlovic. Da quel momento, ci sono stati tre pareggi e quattro vittorie dell’Inter: l’ultima nel girone d’andata di questa stagione, lo scorso 21 settembre (2-0 con gol di Brozovic e Lukaku).

E’ arrivato il momento di cambiare rotta e mister Pioli potrà provarci con Zlatan Ibrahimovic. Curiosità: l’ultima volta che il Milan ha vinto un derby, con l’Inter che giocava in casa, era il 14 novembre 2010 e fu decisivo un rigore segnato proprio da Ibra. L’attaccante svedese sta recuperando e dovrebbe essere a disposizione per domenica sera: dovrà essere lui a prendere il Milan per mano, guidandolo verso una vittoria che manca da troppo tempo e che, qualora arrivasse, avrebbe il sapore di una vera liberazione.