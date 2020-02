MILANO – Sarà Gianpaolo Calvarese, fischietto di Teramo, a dirigere l’incontro tra Fiorentina e Milan che andrà in scena sabato sera, alle 20.45, allo stadio Artemio Franchi. I precedenti con questo direttore di gara sono favorevoli ai rossoneri, i quali sono stati arbitrati per quattordici volte da Calvarese, totalizzando nove vittorie, tre sconfitte e due pareggi.

