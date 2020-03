Milan, gli allenamenti non ricominceranno prima del 3 aprile

MILANO – Il Milan non tornerà ad allenarsi prima del 3 aprile. La sospensione degli allenamenti, fissata fino a domani, è stata ufficialmente prorogata dalla società rossonera a causa dell’emergenza Coronavirus che non accenna a placarsi. Ad oggi, dunque, la ripresa è stabilita per la fine della prima settimana di aprile, ma bisognerà monitorare attentamente l’evolversi della situazione e non è affatto da escludere una nuova proroga.

IL COMUNICATO – “AC Milan comunica che, in ottemperanza a quanto disposto da Governo e Istituzioni, Casa Milan e i propri Centri Sportivi di allenamento (Milanello e Vismara), resteranno chiusi almeno fino al 3 aprile. Il Club continuerà a monitorare gli sviluppi della pandemia applicando con il massimo scrupolo le disposizioni delle autorità governative, delle istituzioni sportive e di quelle sanitarie per dare la massima priorità alla salute e sicurezza dei propri dipendenti, tesserati e collaboratori”.

