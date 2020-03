Milan-Genoa, top e flop: Ibra non basta, Conti sbaglia tutto

MILANO – Il Milan ha rimediato la sua decima sconfitta stagionale, perdendo in casa contro il Genoa nel recupero del ventiseiesimo turno di campionato. I rossoneri rimangono fermi al settimo posto in classifica, a quota trentacinque punti.

TOP: IBRAHIMOVIC/ Difficile trovare il migliore in una prestazione come quella di oggi. L’attaccante svedese gioca malissimo nel primo tempo, divorandosi un gol di testa davanti alla porta. Fino al momento del gol la sua prestazione è a dir poco confusionaria, ma è l’ultimo a mollare e, non per caso, è lui a realizzare il gol che rimette in partita il Milan nel quarto d’ora finale. La sua rete non basta, ma si conferma leader del gruppo rossonero.

FLOP: CONTI/ Partita pessima, soffre le ripartenze del Genoa e commette errori decisivi. Sbaglia la diagonale difensiva sia sul primo che sul secondo gol rossoblu. Disattenzioni gravi pagate a caro prezzo. Anche in fase di spinta non riesce ad essere mai incisivo.

