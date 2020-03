MILANO – Alla fine si gioca. Milan e Genoa scenderanno in campo oggi alle ore 15, per recuperare la ventiseiesima giornata di Serie A. Stando a ciò che riporta MilanNews.it, la squadra rossonera è arrivata pochi istanti fa a San Siro. Il calcio d’inizio è dunque confermato e la partita, che si svolgerà a porte chiuse, verrà trasmessa in diretta su Dazn.

