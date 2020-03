Milan-Genoa: ecco la designazione arbitrale

MILANO – Domenica pomeriggio il Milan tornerà in campo, seppur a porte chiuse, ospitando a San Siro il Genoa per il recupero della ventiseiesima giornata di campionato. L’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato le designazioni per le sei gare in programma e, quella fra il Diavolo e il Grifone, è stata affidata a Daniele Doveri, della sezione di Roma. Di seguito, la designazione completa.

Milan – Genoa (H. 15.00): Doveri

Lo Cicero – Galetto

IV: Pasqua

VAR: Irrati

AVAR: Cecconi

Parma – Spal (H. 12.30): Pairetto

Preti – Baccini

IV: Sacchi

VAR: Di Paolo

AVAR: Vivenzi

Sampdoria – H. Verona (H. 15.00): Valeri

Costanzo – Villa

IV: Massimi

VAR: Banti

AVAR: Ranghetti

Sassuolo – Brescia (Lunedì 09/03 H. 18.30): Manganiello

Passeri – Alassio

IV: Volpi

VAR: Calvarese

AVAR: Liberti

Udinese – Fiorentina (H. 18.00): Fabbri

Tolfo – Imperiale

IV: Piccinini

VAR: Chiffi

AVAR: Peretti

Juventus – Inter (H. 20.45): Guida

Meli – Carbone

IV: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

