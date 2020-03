Milan-Genoa: Begovic e Gabbia debuttano dal 1′ a San Siro

MILANO – Alle ore 15 l’arbitro Daniele Doveri fischierà il calcio d’inizio della sfida fra Milan e Genoa. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha deciso di schierare nella formazione titolare Matteo Gabbia in difesa e Asmir Begovic in porta. Il primo sostituisce l’infortunato Simon Kjaer, il secondo prende il posto di Gigio Donnarumma che, dal canto suo, non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia sinistra. Sia per Gabbia che per Begovic si tratta dell’esordio dal primo minuto a San Siro.

