Milan-Genoa, Ankersen: “Dispiace giocare a porte chiuse, ma la sicurezza viene prima di tutto”

MILANO – Intervistato dai microfoni de Il Secolo XIX, Peter Ankersen, difensore del Genoa, si è espresso sul fatto che la partita contro il Milan verrà giocata a porte chiuse, per via dell’allarme Coronavirus: “Dispiace giocare senza pubblico, ma la sicurezza viene prima di tutto. Certo, sarà strano, si sentirà molto l’eco. A me è capitato di giocare a porte chiuse con la nazionale in Serbia. Coronavirus? Non c’è panico, ma mi ha colpito il fatto che i supermercati siano stati svuotati…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...