MILANO – Ivan Gazidis ha preso pienamente il comando delle strategie di mercato del Milan per la prossima estate. L’obiettivo del club rossonero è prendere giocatori con meno di 25 anni, da valorizzare e rivendere per mettere a bilancio grandi plusvalenze. Stando a Tuttosport, nel mirino del dirigente sudafricano sarebbe finito un difensore classe ’96 del Friburgo: Robin Koch.

