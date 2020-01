Milan Femminile – Vittoria di misura contro l’Orobica: decide Conc

MILANO – Una vittoria arrivata solamente nel finale, ma fondamentale nella corsa verso la Champions League per il Milan Femminile. La squadra di Maurizio Ganz espugna il campo dell’ultima in classifica, l’Orobica Bergamo, per 1-0 con gol di Dominika Conc al minuto 88. Un successo meritato, giunto al termine di un vero e proprio assedio alla porta avversaria, che porta le rossonere al terzo posto in classifica con ventisei punti. L’Orobica, dal canto suo, rimane fanalino di coda del campionato con un punto soltanto.