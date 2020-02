Milan Femminile, rinviata la partita contro la Fiorentina

MILANO – La partita in programma oggi al ‘Brianteo’ di Monza fra Milan e Fiorentina è stata rinviata, a data da destinarsi, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Coni e Figc, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute, hanno deciso di rimandare tutte le sfide (sia del calcio maschile che femminile) che dovevano disputarsi in Lombardia, Veneto e Piemonte. Al momento, dunque, la Juventus resta in vetta al campionato con nove punti di vantaggio sulle inseguitrici.

