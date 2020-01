Milan Femminile, rimonta pazzesca contro la Roma

MILANO – Vittoria ricca di emozioni per il Milan Femminile, che ribalta una partita che sembrava ormai persa. Una rimonta straordinaria contro la Roma: da 0-2 a 3-2. Le rossonere approcciano male la gara e si ritrovano sotto di due reti per la doppietta di Thomas. A venti minuti dalla fine, però, inizia lo spettacolo rossonero: prima Thorvaldsdottir accorcia le distanze, poi Jane segna il gol del pareggio e, all’ottantanovesimo, è ancora Thorvaldsdottir a gonfiare la rete, per il definitivo 3-2. Una prova di cuore, carattere e orgoglio per le ragazze di Maurizio Ganz, che si portano a meno uno in classifica proprio dalla Roma.