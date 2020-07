Milan Femminile, Raffaella Ranieri lascia la squadra rossonera

MILANO – Attraverso una lettera pubblicata sul proprio sito internet ufficiale, Raffaella Ranieri, ormai ex calciatrice del Milan Femminile, ha reso noto di aver lasciato la società rossonera: “In questi giorni si conclude la mia prima esperienza in rossonero. Sono stati due anni di sfide, sacrifici e nuovi progetti per questa squadra dal giorno della sua nascita e sono orgogliosa di averne fatto parte. Insieme alle mie compagne abbiamo affrontato a testa alta ogni singolo momento. Abbiamo gioito, esultato, sudato, pianto, dando anima e corpo per questa maglia e per questi colori. Anche se non sono riuscita sempre ad esprimere tutta la mia professionalità in campo, ho messo a disposizione sin da subito la mia esperienza all’estero ed il mio bagaglio sportivo per la crescita del settore giovanile.

Voglio ringraziare il Club e tutte le persone che ho incontrato in questo cammino rossonero, dagli staff a tutte le mie compagne di squadra. Un saluto speciale va alle bambine che con tenacia, determinazione e una immensa passione fanno parte del settore giovanile del Milan. Voi siete il nostro futuro e per me è stato bellissimo, oltre che un onore, aver contribuito e partecipato alla vostra crescita tecnica e umana. Ci sono delle storie che rimangono indefinite…”.

