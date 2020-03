MILANO – La calciatrice del Milan Femminile Francesca Vitale, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto scrivere un messaggio riguardo all’emergenza che l’Italia sta attraversando per la diffusione del Coronavirus: “È un momento molto difficile per tutti, ma insieme, anche se distanti, possiamo farcela. Forza Italia. #andràtuttobene”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...