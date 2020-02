Milan F, Spina: “Lotta al titolo aperta, abbiamo una rosa competitiva”

MILANO – Intervistata dai microfoni di ‘L Football’, Elisabet Spina, responsabile del settore femminile del Milan, ha parlato delle ambizioni del club rossonero: “Siamo partiti da una base solida e adesso riteniamo di avere una rosa competitiva ed equilibrata. Le squadre in lotta per il titolo non sono mai state due o tre, ma di più. Oltre alla Juventus, alla Roma e al Milan c’è anche la Fiorentina che ha una rosa consolidata. Noi dobbiamo ancora lavorare, vivere con estrema armonia e consapevolezza questi momenti, mantenendo alto il livello delle nostre prestazioni”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live