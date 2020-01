Milan F, Jane Refiloe: “Tre punti fondamentali, ogni partita è una battaglia”

MILANO – Jane Refiloe, calciatrice rossonera, ha parlato dopo la vittoria per 1-0 ottenuta dal Milan Femminile contro l’Orobica: “È stata una battaglia, abbiamo lottato per strappare tre punti molto importanti. Abbiamo avuto tanti spazi e tante occasioni, potevamo fare anche più gol ma l’importante è che alla fine la rete sia arrivata. È stata una partita difficile, sapevamo di affrontare una buona squadra. Il livello della Serie A è comunque alto, contro ogni avversario. Tutte le squadre lottano per i tre punti, nessuno regala nulla e oggi si è visto”.