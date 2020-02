Milan F, Heroum: “Un sogno vestire la maglia rossonera”

MILANO – Nora Heroum, centrocampista del Milan Femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero: “Ho giocato una stagione a Brescia prima di venire qui al Milan. Da bambina volevo sempre giocare a calcio e avevo sempre un pallone con me. Non andavo da nessuna parte senza un pallone e ho sempre adorato questo sport. Giocare nel Milan è un sogno. Mister Ganz ha creato un grande spirito di squadra, ci dà la giusta grinta in ogni allenamento per iniziare la giornata e raggiungere i nostri obiettivi, sempre col sorriso sulle labbra”.

