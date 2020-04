Milan F, Ganz: “Sento le ragazze quotidianamente, il calcio è la loro vita”

MILANO – Intervistato dai microfoni di SportLand, Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile ha parlato di come la sua squadra stia trascorrendo questo periodo di quarantena: “Sento le ragazze quotidianamente. Le stiamo monitorando, ovviamente non possono correre o allenarsi col pallone, ma stiamo cercando di tenerle in forma tramite esercizi fisici. Loro stanno impazzendo, vorrebbero entrare in campo anche domani ad allenarsi. Il calcio è la loro vita, così come lo è per me”.

