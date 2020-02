Milan F, Ganz: “Importante non aver subito gol, sono soddisfatto”

MILANO – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Tavagnacco con alcune dichiarazioni riportate da MilanNews24: “Oggi era importante essere dentro la partita fino all’ultimo, anche mentalmente e non solo tatticamente. Abbiamo segnato quattro gol e non ne abbiamo subito neppure uno: questo è molto importante perché ultimamente abbiamo sofferto un po’ troppo in fase difensiva. Abbiamo vinto, siamo momentaneamente al secondo posto e sono molto soddisfatto”.

