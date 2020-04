Milan F, Ganz: “Il Real Madrid voleva Giacinti, ma lei…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Rivista Undici, Maurizio Ganz ha parlato della crescita esponenziale vissuta in Italia dal calcio femminile: “Non siamo ancora ai livelli di Spagna o in Inghilterra, ma ci arriveremo. Fino a qualche anno fa eravamo a livello oratoriale, oggi invece attiriamo giocatrici internazionali. Ora le ragazzine che iniziano a giocare a pallone hanno dei modelli, degli idoli: come succede per le piccole nuotatrici che si ispirano alla Pellegrini, oggi le calciatrici possono sognare Giacinti, Gama, Fusetti e altre”.

SU GIACINTI E BERGAMASCHI – “La scorsa estate Valentina è stata contattata dal Real Madrid. Inoltre, Bergamaschi è stata cercata dal Chelsea. Se entrambe sono ancora qui è perché hanno colto la solidità del progetto Milan e hanno deciso di condividerlo. È stata una scelta esclusivamente loro, perché i contratti le avrebbero consentito di lasciare il Milan e trasferirsi. Quindi, questa decisione va ulteriormente apprezzata”.

