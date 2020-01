Milan, ecco quanto vale adesso Bennacer

MILANO – Ismael Bennacer è stato subito in grado di ritagliarsi un posto da titolare nella sua prima stagione al Milan. Il centrocampista algerino ha spodestato in fretta Lucas Biglia, diventando una pedina inamovibile nello scacchiere rossonero davanti alla difesa. Un rendimento con molti alti e qualche basso, nel complesso decisamente positivo. Non a caso, come riferisce il quotidiano La Gazzetta dello Sport, il suo valore di mercato è salito a trenta milioni di euro: praticamente il doppio della cifra che il Milan ha sborsato per portarlo via dall’Empoli la scorsa estate.