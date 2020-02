Milan, ecco quante partite ha saltato Biglia per infortunio

MILANO – Piove sul bagnato in casa rossonera. Lucas Biglia ha accusato oggi un nuovo problema fisico, che lo costringerà a stare fuori svariate settimane. Il centrocampista argentino, prelevato dal Milan nell’estate del 2017, ha già saltato finora quaranta partite per infortunio. Insomma, una sorta di maledizione che non accenna a placarsi. Mister Pioli, già alle prese con l’assenza di Rade Krunic, avrà a disposizione, per almeno altre sei sfide, soltanto Bennacer, Paquetà e Kessié a metà campo. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live