Milan, due club di Serie A interessati a Gabbia

MILANO – Zero presenze in campionato ed una in Coppa Italia. Matteo Gabbia si aspettava forse un utilizzo maggiore dopo l’ottimo precampionato estivo disputato, ma sin qui ha visto il campo solo in Coppa Italia, la scorsa settimana contro la Spal. Il giovane difensore sta riflettendo sull’ipotesi di andare a giocare in prestito secco fino al termine della stagione, ma il Milan deve trovare un altro centrale prima di farlo partire. Le richieste, intanto, aumentano sempre di più. Nelle scorse settimane si erano fatte avanti alcune società di Serie B ma, come riferisce TMW, nelle ultime ore hanno iniziato a sondare il terreno due club di Serie A: Sampdoria e Parma.